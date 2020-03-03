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03 марта 2020, 15:40 8

Судье из Львовской области, уличенному во взятке, сообщили о подозрении

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03 марта 2020, 15:40 8
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Сообщено о подозрении исполняющему обязанности председателя Турковского райсуда, уличенного в коррупционном преступлении
Сообщено о подозрении исполняющему обязанности председателя Турковского райсуда, уличенного в коррупционном преступлении

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

Прокурором САП сообщено о подозрении исполняющему обязанности председателя одного из районных судов Львовской области, уличенного детективам НАБУ на получении неправомерной выгоды.

Как передают местные СМИ, речь о судье Турковского райсуда.

Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

Так, следствием установлено, что судья высказал просьбу предоставить гражданину денежное вознаграждение за содействие в непривлечении его к административной ответственности.

24 января 2020 года служителя Фемиды разоблачили сразу после получения им второй части оговоренных денежных средств.

Кроме того, в Высшем антикоррупционном суде находится на рассмотрении другое дело по обвинению указанного судьи. Так, в конце 2018 года служитель Фемиды был разоблачен на получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды, которые он требовал у гражданина за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


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