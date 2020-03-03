Судье из Львовской области, уличенному во взятке, сообщили о подозрении
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.
Прокурором САП сообщено о подозрении исполняющему обязанности председателя одного из районных судов Львовской области, уличенного детективам НАБУ на получении неправомерной выгоды.
Как передают местные СМИ, речь о судье Турковского райсуда.
Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Так, следствием установлено, что судья высказал просьбу предоставить гражданину денежное вознаграждение за содействие в непривлечении его к административной ответственности.
24 января 2020 года служителя Фемиды разоблачили сразу после получения им второй части оговоренных денежных средств.
Кроме того, в Высшем антикоррупционном суде находится на рассмотрении другое дело по обвинению указанного судьи. Так, в конце 2018 года служитель Фемиды был разоблачен на получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды, которые он требовал у гражданина за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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