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03 марта 2020, 13:38 8

Львовская область будет формировать ОТГ по принципу способности громад, - председатель ОГА

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03 марта 2020, 13:38 8
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Представителям ОТГ предложили написать замечания по формированию территорий
Фото со страницы председателя Львовской ОГА в facebook
Представителям ОТГ предложили написать замечания по формированию территорий

Как ранее сообщалось, сегодня во Львове протестуют против формирования ОТГ, люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку.

С представителями объединенных территориальных громад и сел Львовской области встретился председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы в facebook.

Простестувальники выразили обращение относительно создания собственных ОТГ и нежелание объединяться со Львовом.

"Сколько людей - столько мнений, но Львовщина будет формировать свои ОТГ по единому принципу - способность общины", - говорится в сообщении.

По результатам встречи Козицкий предложил представителям ОТГ написать коллективное обращение со своими предложениями и замечаниями, чтобы совместно рассмотреть острые вопросы.


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