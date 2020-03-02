Химгигант Фирташа в Луганской области возобновляет производство аммиака и карбамида
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 т/сутки, цеха производства карбамида – 1200 т/сутки.
"Пусковые работы в цехах производства аммиака и карбамида уже начаты. По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тысяч тонн аммиака, 31 тысячу тонн карбамида, 49,6 тысяч тонн аммиачной селитры", – заявил глава правления "Азота" Леонид Бугаев.
Таким образом, на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака – остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).
Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года. В марте 2019 года "Азот" возобновил выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке.
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