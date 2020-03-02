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02 марта 2020, 12:02 5

Химгигант Фирташа в Луганской области возобновляет производство аммиака и карбамида

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02 марта 2020, 12:02 5
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На Северодонецком объединении "Азот", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, начаты подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида.
Фото: Азот Северодонецк
На Северодонецком объединении "Азот", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, начаты подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 т/сутки, цеха производства карбамида – 1200 т/сутки.

"Пусковые работы в цехах производства аммиака и карбамида уже начаты. По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тысяч тонн аммиака, 31 тысячу тонн карбамида, 49,6 тысяч тонн аммиачной селитры", – заявил глава правления "Азота" Леонид Бугаев.

Таким образом, на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака – остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).

Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года. В марте 2019 года "Азот" возобновил выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке.


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