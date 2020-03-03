По факту обстрела автомобиля ВСУ в Луганской области начато уголовное производство

Правоохранители задокументировали результаты обстрела автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ в Луганской области

Фото: прокуратура Луганской области

Правоохранители задокументировали результаты обстрела автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ в Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 1 марта вблизи Нижнетеплого Станично-Луганского района открыт огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела - жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно.

В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Изъятые элементы ракеты и обстрелянный автомобиль направят для проведения соответствующих экспертиз.