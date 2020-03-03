По факту обстрела автомобиля ВСУ в Луганской области начато уголовное производство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, 1 марта вблизи Нижнетеплого Станично-Луганского района открыт огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела - жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно.
В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Изъятые элементы ракеты и обстрелянный автомобиль направят для проведения соответствующих экспертиз.
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