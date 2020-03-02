В России возбудили дело против сотрудников украинской полиции и прокуратуры
Об этом сообщили в пресс-службе российского Следокома, передает RegioNews.
"Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица", – говорится в сообщении.
Российский Следком возбудил дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК России (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
"В настоящее время следствием проводится работа по сбору и закреплению доказательств причастности к совершению преступления других лиц из числа сотрудников указанных украинских правоохранительных органов", – добавили в российском ведомстве.
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