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03 марта 2020, 17:08 7

Водохранилища Крыма обмелели вдвое с прошлого года

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03 марта 2020, 17:08 7
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В основных водохранилищах Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды
Фото: unsplash
В основных водохранилищах Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды

Об этом сообщает так называемый "Гидрометцентр" аннексированного полуострова, передает RegioNews.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года", - сказано в публикации.

В то же время это на 15 млн кубометров больше, чем месяц назад. Синоптики говорят, что в феврале осадки носили локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.

Также отмечается, что в начале марта в Крыму установилась теплая сухая погода: на этой неделе прогнозируется до плюс 22 градусов без осадков.


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