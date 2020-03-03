Водохранилища Крыма обмелели вдвое с прошлого года
В основных водохранилищах Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды
В основных водохранилищах Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды
Об этом сообщает так называемый "Гидрометцентр" аннексированного полуострова, передает RegioNews.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года", - сказано в публикации.
В то же время это на 15 млн кубометров больше, чем месяц назад. Синоптики говорят, что в феврале осадки носили локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.
Также отмечается, что в начале марта в Крыму установилась теплая сухая погода: на этой неделе прогнозируется до плюс 22 градусов без осадков.
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