Суд в Киеве отказал в апелляции на снятие с Аксенова санкций
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
"Да, заседание было, состоялось. Рассмотрели апелляционную жалобу. Отказали в ее удовлетворении: решения суда первой инстанции оставить без изменения. Полного текста решения на данный момент нет", – сообщил адвокат Аксенова Антон Журавель.
По его словам, сторона защиты определится с дальнейшей стратегией после того, как получит полный текст решения.
Согласно официальному сайту Верховного суда Украины, рассматривалась апелляция на решение Кассационного админсуда в составе Верховного суда от 10 июня 2019 года.
Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены бывший президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинские Кабмин, Нацбанк, СБУ.
Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении Сергея Аксенова и нынешнего российского спикера парламента Крыма Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".
Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины, в санкционные списки вошли Сергей Аксенов, Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывшие российские главы Севастополя Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников.
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