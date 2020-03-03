Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса

Фото: Facebook страница Сергея Аксенова

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Причина переноса форума - эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус", - написал Аксенов.

Аксенов добавил, что пока не готов говорить о дате проведения мероприятия. Сроки, по его словам, зависят от того, как будет развиваться ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире.