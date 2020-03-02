Спортсмены из Кропивницкого поедут на чемпионат мира

Ярослав Ткач и Даниил Назаренко в сентябре 2020 года поедут на чемпионат мира по единоборствам

Ярослав Ткач и Даниил Назаренко в сентябре 2020 года поедут на чемпионат мира по единоборствам

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение городского совета Кропивницкого. Ткач и Назаренко - студенты из Кропивницкого, которые приняли участие во Всеукраинском чемпионате скалолазания среди студентов, который состоялся в Кременчуге. Лучший результат среди кропивницких спортсменов продемонстрировал Ярослав Ткач, который завоевал серебряную медаль в соревнованиях на скорость. В десятку сильнейших скалолазов также попал Даниил Назаренко – 5 место в скорости и 9 место в многоборье. Сборную команду Кировоградского областного отделения по физическому воспитанию и спорту МОН представляли три спортсмена – воспитанники КДЮСШ № 1 городского совета Кропивницкого и областного центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи. По решению комиссии по делам молодежи федерации альпинизма и скалолазания Украины Ткач и Назаренко войдут в состав национальной сборной команды Украины для участия в чемпионате мира среди студентов, который состоится в сентябре 2020 года в Италии. Как ранее информировали RegioNews ранее, Александр Яровой из Кременчуга Полтавской области стал чемпионом мира на соревнованиях по легкой атлетике среди людей с особыми потребностями.

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