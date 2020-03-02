12:08  03 марта
"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 15:22 29

На Кировоградщине нашли храм, которому более 6 тысяч лет

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 15:22 29
Читайте також українською мовою
Старинный храм, которому более 6 тысяч лет, нашли археологи между селами Небелевка и Оксаниное Новоархангельского района Кировоградской области
Старинный храм, которому более 6 тысяч лет, нашли археологи между селами Небелевка и Оксаниное Новоархангельского района Кировоградской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на издание "Наследие предков”.

Группу исследователей, которые и обнаружили остатки древнего трипольского городища, а на его территории - храм, возглавлял Михаил Видейко.

"Это — остатки храма, в котором собирались жители целого поселка площадью около 238 гектаров, в котором было почти полторы тысячи жилищ. В храме найдены останки семи алтарей, на которых когда-то разжигали священный огонь. Это была величественная общественная постройка — представьте, ширина дверей, определенная по выявленным глиняным порогом, достигала 1,7 метра! То есть два человека могли в дверь зайти-выйти одновременно. Дальше шел десятиметровый коридор, и следующие двери — вообще два метра шириной! То есть масштабам эта постройка не уступала современным ей храмам Месопотамии”, - рассказал Видейко.

Как информировали RegioNews ранее, 11 февраля Львовский областной совет утвердила годовое финансирование программы сохранения культурного наследия.


храм религия Кропивницкий Кировоградская область археология Кропивницький Кіровоградська область
В Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины
27 февраля 2020, 10:52
В Кропивницком готовят первый областной форум ветеранов
26 февраля 2020, 18:54
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »