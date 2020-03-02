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02 марта 2020, 13:24 3

На Кировоградщине от гриппа умерли два человека

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02 марта 2020, 13:24 3
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Двое мужчин погибли после заболевания гриппом в Кировоградской области
Фото: Pixabay
Двое мужчин погибли после заболевания гриппом в Кировоградской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Кировоградской областной лабораторный центр.

После заболевания гриппом скончались 60-летний житель Александровского района и 67-летний житель Долинского района. Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты.

Всего в Кировоградской области с начала эпидсезона зарегистрировано 33 случая гриппа, привито – 5 467 человек.

Как мы информировали ранее, в течение понедельника, 1 марта сотрудники Государственной пограничной службы Украины путем температурного скрининга померили температуру 122 226 людям.


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