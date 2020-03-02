Прокурор Киевской области Казбек Тадеев спас супругов из затопленного автомобиля

Случайный свидетель спас молодые супруги с авто, которое влетело в Русановский канал

Фото: Казбек Тадеев Facebook

Случайный свидетель спас молодые супруги с авто, которое влетело в Русановский канал

По этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

В Киеве Renault упала в Русановский канал Опубліковано Информатор Киев Субота, 29 лютого 2020 р.

Водитель "Renault" двигался по улице Энтузиастов, не справился с управлением и машина въехала в воду. По словам водителя, перед ним на дорогу выскочила собака и человек резко выкрутил руль, чтобы не сбить животное. Автомобиль занесло и он слетел с дороги вниз.

Пассажиры начали тонуть в авто. На берегу собрались люди и вызвали спасателей. Между тем, по дороге ехал прокурор Киевской области Казбек Тадеев.

"Я ехал по ул. Энтузиастов и когда проезжал неподалеку от ресторана "Мацон" (на углу бульвара Шамо и ул. Энтузиастов), услышал громкий женский крик. Я остановился, спросил, что случилось. Мне ответили, что в канал упала машина. Я даже еще не отреагировал. "Там дети!" Услышал слово "дети", и для меня это был какой-то сигнал ", - вспоминает Казбек в интервью "Обозреватель".

"Я подбежал к месту падения, у воды стоял 4-5 человек. Но никто не пытался помогать - просто помочь выбраться. И я прыгнул в канал. На поверхности воды была тонкая ледяная корочка, и это было очень неприятно. Было холодно, просто зверски холодно, хотя до этого в машине показывало всего минус 2 ", - говорит Казбек.

"Мне показалось, что глубина канала метра два. Так или иначе, я почувствовал дно. И сразу бросился к пассажирской двери. Вода засасывала. А девушка, лет 24-25, тоненькая такая, повисла на окне, оно было разбито. Я ее стал вытаскивать, а она вырывалась. Видимо, от стресса ", - рассказывает Казбек.

"Мне кажется, что я разбивал окно, но девушка изнутри тоже пыталась его открыть. У парня, мужа, были уже судороги. Я вытащил сначала ее, потом его ", - вспоминает спаситель.

Двух пострадавших госпитализировали в больницу. Они не получили серьезных травм.

"У меня порезанные руки стеклом. Врачи скорой обработали и сказали, что помощь мне больше не нужна. И мне казалось, что не нужна. Не спал до 5 утра. А сегодня чувствую себя очень плохо. Температура 38, кашель и состояние, как от переохлаждения. Но все нормально, не волнуйтесь. Самое главное, что люди спасены и здоровы ", - говорит Тедеев.

Казбек Тедеев - родственник олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе и экс-нардепа-регионала Эльбруса Тедеева. До аннексии Крыма Казбек Тедеев работал в прокуратуре на полуострове.