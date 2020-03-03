Найдено тело одного из рыбаков, пропавших в Киевском море четыре дня назад
Об этом сообщает ДСНС, пишет RegioNews.
"С 9 часов утра 3 марта вертолетом H-225 Super Puma ДСНС Украины восстановлены поиски двух мужчин, которые 28 февраля вышли на лодке" Прогресс "в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и скрылись. Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поисковой операции привлечены 55 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет H-225 Super Puma.
Напомним, утром 28 февраля в селе Страхолесье в Киевском море пропали двое рыбаков: к поискам привлечена авиация.
Двое киевлян спустили катер на воду и вышли рыбачить. Ночью 29 февраля один из рыбаков написал СМС-сообщение о том, что в них сломался двигатель и помощь им не нужна. В сообщении также говорилось, что мужчины планируют заночевать на базе в Черниговской области, но туда они не дошли. На связь мужчины тоже перестали выходить.
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