08:41  03 марта
Европарламент из-за коронавируса отменил "Украинскую неделю"
15:36  03 марта
Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 13:59 7

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших в Киевском море четыре дня назад

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 13:59 7
Читайте також українською мовою
Поиски второго человека продолжаются до сих пор
Поиски второго человека продолжаются до сих пор

Об этом сообщает ДСНС, пишет RegioNews.

"С 9 часов утра 3 марта вертолетом H-225 Super Puma ДСНС Украины восстановлены поиски двух мужчин, которые 28 февраля вышли на лодке" Прогресс "в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и скрылись. Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковой операции привлечены 55 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет H-225 Super Puma.

Напомним, утром 28 февраля в селе Страхолесье в Киевском море пропали двое рыбаков: к поискам привлечена авиация.

Двое киевлян спустили катер на воду и вышли рыбачить. Ночью 29 февраля один из рыбаков написал СМС-сообщение о том, что в них сломался двигатель и помощь им не нужна. В сообщении также говорилось, что мужчины планируют заночевать на базе в Черниговской области, но туда они не дошли. На связь мужчины тоже перестали выходить.


ДСНС
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »