В столичном метро расклеили плакаты с информацией о коронавирусе

На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни

На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни

Об этом сообщает корреспондент Depo.Киев, пишет RegioNews. В частности, на станции метро "Черниговская" такие плакаты висят сразу за турникетами. Среди советов - мыть руки минимум 20 секунд, а также кашлять в салфетку. Также нужно держаться подальше от людей, которые кашляют. Также горожанам советуют, как правильно надевать маску и как правильно ее утилизировать. Напомним, для предотвращения коронавируса в Киеве дезинфицируют общественный транспорт. Также в Киеве прошли учения на случай коронавируса.

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