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02 марта 2020, 13:20 5

В столичном метро расклеили плакаты с информацией о коронавирусе

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02 марта 2020, 13:20 5
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На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни
На станциях висят буклеты, в которых можно поинтересоваться, как уберечься от болезни

Об этом сообщает корреспондент Depo.Киев, пишет RegioNews.

В частности, на станции метро "Черниговская" такие плакаты висят сразу за турникетами.

Среди советов - мыть руки минимум 20 секунд, а также кашлять в салфетку. Также нужно держаться подальше от людей, которые кашляют.

Также горожанам советуют, как правильно надевать маску и как правильно ее утилизировать.

Напомним, для предотвращения коронавируса в Киеве дезинфицируют общественный транспорт.

Также в Киеве прошли учения на случай коронавируса.


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