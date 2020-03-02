Разбитые тротуары Киева сняли в британском рекламном ролике
Столица Украины попала в ролик британской компании Three UK, которая предоставляет услуги телевидения и скоростного интернета
Столица Украины попала в ролик британской компании Three UK, которая предоставляет услуги телевидения и скоростного интернета
Ролик был опубликован на YouTube-канале компании, сообщает RegioNews.
В своем видео компания задействовала несколько локаций Голосеевского района Киева.
Видео показывает разные технологии и можно увидеть несколько кадров с "летающеей тарелкой" возле метро "Лыбедская". Отметим, что при помощи графики ее немного реконструировали. На следующих кадрах можно увидеть развязку на Демеевке и здание библиотеки им. Вернандского. Также в видео попала небольшая часть корпуса КНУ, что рядом с ВДНХ.
Примечательно, что на видео часть украинской столицы представлена как город в Великобритании. Создатели показали будущее с новыми технологиями, но при этом разбитыми тротуарами и изобилием рекламы.
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