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02 марта 2020, 14:44 12

Нацполиция задержала "вора в законе" "Кобу Руставского" и "Каху Тбилисского"

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02 марта 2020, 14:44 12
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Обоих уголовных "авторитетов" задержали в воскресенье, 1 марта. "Кобу" - в Дарницком районе Киева, "Каху" - на границе с Румынией в Черновицкой области
Обоих уголовных "авторитетов" задержали в воскресенье, 1 марта. "Кобу" - в Дарницком районе Киева, "Каху" - на границе с Румынией в Черновицкой области

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали "злодіїв у законі" "Кобу Руставського" та...

Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Понеділок, 2 березня 2020 р.

Оперативники управления по противодействию бандитизму Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию, что в столицу приехал "вор в законе" по кличке "Коба Руставский". По данным правоохранителей, он хочет закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде.

Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений: за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранения имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

В последние годы "вору в законе" удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. Оперативники центрального аппарата Департамента стратегических расследований Нацполиции установили его местонахождение на территории Киева.

В течение года "Коба Руставский" скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы и использовал меры конспирации для предотвращения проявления своего места пребывания. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник.

Вечером 1 марта оперативники ДВР, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали "вора в законе" "Кобу Руставского". В доме изъяли оружие и боеприпасы, а также "заготовки" для подделки документов.

В этот же день оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе задержали еще одного "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", который незаконно пытался выехать из страну, минуя контрольно-пропускной пункт.

Сейчас сотрудники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданств.

О задержании "вора в законе" "Кобы Руставского" уже сообщено иностранных коллег и начата процедура экстрадиции. По испанскому законодательству разыскиваемому может грозить до 24 лет заключения.


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