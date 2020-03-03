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03 марта 2020, 09:47 11

Киевская компания причастна к афере по выманиванию денег у людей по всему миру

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03 марта 2020, 09:47 11
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Более ста человек по всему миру потеряли свои сбережения, инвестируя свои средства в криптовалюту. Убытки составляют примерно 65 миллионов евро
Более ста человек по всему миру потеряли свои сбережения, инвестируя свои средства в криптовалюту. Убытки составляют примерно 65 миллионов евро

Об этом пишут журналисты slidstvo.info, сообщает RegioNews.

Как выяснили журналисты Dagens Nyheter (Швеция) и члены организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), среди которых и "Слидство.Инфо", все пострадавшие связывались с работниками колл-центра компании "Милтон Групп", зарегистрированной в Киеве. Там им предлагали им заработать на цифровой валюте.

Журналисты пообщались с более сотней жертв. Как правило, они узнавали о возможности инвестировать в криптовалюта через рекламу в соцсетях. С ними связывались сотрудники колл-центра компании "Милтон Групп", представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых фирм. Собеседники настойчиво предлагали инвестировать в свое будущее. Только за прошлый год люди инвестировали в криптовалюту 65иллионов мевро. Но, насколько известно журналистам, никто из пострадавших так и не смог полностью вернуть свои сбережения.

Офис компании "Милтон Групп" расположен в самом центре Киева, на верхних этажах торгово-развлекательного центра "Mandarin Plaza". Как сообщил журналистам бывший работник колл-центра, ежедневно сотрудники компании осуществляют до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения - русский, английский, итальянский и испанский, каждый из которых ориентирован на те или иные регионы. По словам експрацивника фирмы, работники знают, что обманывают людей.

Компания "Милтон Групп" существует чуть больше трех лет. Согласно госреестра, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе. Впрочем, работники называют настоящим владельцем компании другого человека - израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа. По словам источника журналистов, он периодически появляется в офисе компании в окружении охранников.

Тодуа сочетают деловые связи со значительным количеством политиков нескольких стран, а всего - бывших министров и других деятелей партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, который до 2013 года был президентом Грузии. В частности, Давид Тодуа (в украинском реестрах - Давит Тодва) является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции в Грузии Давидом Кезерашвили. В 2013 году его обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.

Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс" специализируется на программировании и обработке данных. Директором компании является Гия Гецадзе - бывший заместитель министра юстиции Грузии. Интересно, что такую ​​же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Еще одним совладельцем "Проджект Партнерс" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и лидер его партии "Единое национальное движение".

В комментарии для OCCRP Кезерашвили подтвердил, что является бизнес-партнером Тодуа, однако отметил, что ему ничего не известно о компании "Милтон Групп". Давид Тодуа также отметил, что не имеет никаких связей с киевской компанией.


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