В Киеве состоится авторалли для женщин
Как сообщает пресс-служба КГГА, организатором мероприятия является общественная организация "Киевский городской автомотоклуб", пишет RegioNews.
"Планируется, что с 3:00 до 09:00 8 марта у административного здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36 монтировать конструкции и оборудование, необходимые для организации и проведения мероприятия. Демонтаж запланировано с 22:30 8 марта в 3:00 9 марта ", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, в соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман), но даже без особых навыков: каждый может стать первым или вторым водителем - этому научат организаторы.
Происходит отдельный зачет и для девушек на электромобилях. Каждый год организаторы гонки дополняют Большое женское ралли новой схеме слалома на специальных участках.
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