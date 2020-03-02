В Киеве "накрыли" межрегиональную наркогруппировку

В столице проведена масштабная спецоперация по задержанию участников межрегиональной наркогруппировки, причастных к незаконной перевозке, изготовлению и сбыту наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах. Изъято наркотиков общей стоимостью 110 млн грн

В столице проведена масштабная спецоперация по задержанию участников межрегиональной наркогруппировки, причастных к незаконной перевозке, изготовлению и сбыту наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах. Изъято наркотиков общей стоимостью 110 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру города Киева.



Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы началась 29 февраля 2020 на территории нескольких регионов Украины. В ходе ее проведения перекрыты каналы поставки наркотиков в столицу и ликвидировано мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых "дизайнерских наркотиков", которые относятся к группе синтетических наркотиков (соли) и амфетамина.



Одновременно прекращена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, созданных на интернет-платформах объявлений и мессенджеров.



Проведено почти 20 санкционированных обысков по адресам проживания причастных лиц, в их автомобилях, а также в нарколаборатории, расположенной в Чернигове.





По информации следствия, мощности лаборатории позволяли производить до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Изготовлен "товар" реализовывался оптовым покупателям по цене тысяча долларов США за килограмм. Последние в свою очередь сбывали "психотропы" мелким потребителям по цене четыре тысячи долларов США за килограмм.





Во время следственных действий изъято оборудование для массового изготовления синтетических наркотиков (солей) и амфетамина, 35 кг соли, около 28 тысяч таблеток экстази, более 3, 7 тысяч "марок", более 5 кг марихуаны, 1,6 кг альфа PVP, около 1 7 кг амфетамина, 2 кг псевдоэфедрина, 50 гр кокаина и в значительных объемах МДМА, метадон, мефедрон и тому подобное.





Общий вес изъятых наркотических, психотропных веществ и прекурсоров составляет более двух тонн. Стоимость изъятого, по предварительным подсчетам, составляет 110 млн грн.



Также изъято компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты, 3 автомобиля премиум класса, "черновые" записи о количестве сбыт наркотиков и информацию о движении денежных средств на банковских счетах злоумышленников, в том числе о расчетах в криптовалюта - биткоинах.



Задержаны 7 человек, среди которых организатор, реализаторы и лица, обеспечивающие деятельность нарколаборатории. Извещены о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных организованной группой. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.