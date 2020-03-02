В Киеве "накрыли" межрегиональную наркогруппировку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру города Киева.
Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы началась 29 февраля 2020 на территории нескольких регионов Украины. В ходе ее проведения перекрыты каналы поставки наркотиков в столицу и ликвидировано мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых "дизайнерских наркотиков", которые относятся к группе синтетических наркотиков (соли) и амфетамина.
Одновременно прекращена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, созданных на интернет-платформах объявлений и мессенджеров.
Проведено почти 20 санкционированных обысков по адресам проживания причастных лиц, в их автомобилях, а также в нарколаборатории, расположенной в Чернигове.
По информации следствия, мощности лаборатории позволяли производить до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Изготовлен "товар" реализовывался оптовым покупателям по цене тысяча долларов США за килограмм. Последние в свою очередь сбывали "психотропы" мелким потребителям по цене четыре тысячи долларов США за килограмм.
Во время следственных действий изъято оборудование для массового изготовления синтетических наркотиков (солей) и амфетамина, 35 кг соли, около 28 тысяч таблеток экстази, более 3, 7 тысяч "марок", более 5 кг марихуаны, 1,6 кг альфа PVP, около 1 7 кг амфетамина, 2 кг псевдоэфедрина, 50 гр кокаина и в значительных объемах МДМА, метадон, мефедрон и тому подобное.
Общий вес изъятых наркотических, психотропных веществ и прекурсоров составляет более двух тонн. Стоимость изъятого, по предварительным подсчетам, составляет 110 млн грн.
Также изъято компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карты, 3 автомобиля премиум класса, "черновые" записи о количестве сбыт наркотиков и информацию о движении денежных средств на банковских счетах злоумышленников, в том числе о расчетах в криптовалюта - биткоинах.
Задержаны 7 человек, среди которых организатор, реализаторы и лица, обеспечивающие деятельность нарколаборатории. Извещены о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных организованной группой. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:58 03 марта Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом
- 12:45 03 марта Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус