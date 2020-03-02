Через центр минимизации таможенных платежей по заниженной таможенной стоимости в Украину было ввезено товаров на 100 млн. грн

Через центр минимизации таможенных платежей по заниженной таможенной стоимости в Украину было ввезено товаров на 100 млн. грн

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ДФС в г.. Киеве Игорь Скороход, сообщает RegioNews.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Прокуратура міста Києва ліквідували... Опубліковано Ігор Володимирович Скороход Неділя, 1 березня 2020 р.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украине в течение 2019-2020 гг. Перемещено товаров по значительно заниженной таможенной стоимости на 100 млн грн.

Правоохранители установили группу лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости.

Мошенники создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров. От их имен заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания.

Растаможивая товары, злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями относительно фактической стоимости импортируемых ТМЦ, которую занижали в 3-3,5 раза. В результате таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей.

Далее мошенническим способом ввозимые товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально - отражали их продажа в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 гг. через компании, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было ввезено товаров с занижением таможенной стоимости на 100 млн грн.

Из незаконного оборота изъято неучтенные наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 3,6 млн грн, партию спортивного питания на сумму около 20 млн грн, электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и другие доказательства незаконной деятельности.