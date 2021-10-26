Специальная комиссия проверит безопасность строительства в Киеве канатной дороги через Днепр, – Владислав Трубицын

В Киеве состоялось выездное совещание по строительству канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханового острова. Поскольку этот объект имеет повышенную опасность, создана комиссия, которая тщательно проанализирует и изучит все возможные риски в ходе возведения объекта и его дальнейшей эксплуатации

Вопрос о безопасности строительства канатной дороги с правого на левый берег уже неоднократно поднимали неравнодушные киевляне и специалисты. Дело в том, что такой объект должен быть построен с соблюдением ряда требований.

"Канатная дорога через широкий Днепр в Киеве имеет повышенный уровень опасности, как в строительстве так и в дальнейшей ее эксплуатации любителями адреналина. Поэтому я инициировал выездное совещание по этому вопросу. Для участия в нем специально пригласил представителей коммунального предприятия "Специализированное управление противооползневых подземных работ", которые знают все об оползнеопасных участках в столице. Конечно, холмы Днепра, где планируют возвести канатную дорогу, можно отнести именно к такой категории участков", - подчеркнул депутат от "Слуги народа", председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

В выездном совещании также приняли участие представители прокуратуры города Киева, которые присоединились к изучению вопроса возведения канатной дороги с юридической точки зрения. Конечно, были и чиновники из профильных Департаментов КГГА, так или иначе относящиеся к выдаче всех разрешительных документов частной компании, начавшей строительство канатной переправы через Днепр. Кроме этого, к обсуждению присоединились неравнодушные киевляне.

По итогам совещания было решено создать специальную комиссию, которая должна проанализировать все документы на право возведения канатной дороги, а также более детально изучить этот вопрос.

"Все эти процессы будут незаангажированными, а работа комиссии пройдет в рамках действующего законодательства. Если же выводы комиссии окажутся положительными, частная компания, начавшая возводить канатную дорогу, может не волноваться и продолжить работы. Мы также заинтересованы, чтобы бизнес в столице только развивался и не имел никаких препятствий. Однако в этой истории на первом месте все же будет исключительно безопасность людей!" – резюмировал Владислав Трубицын.