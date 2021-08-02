Владислав Трубицын: Разделение должностей мэра и главы КГГА улучшит качество управления Киевом

Киевская городская государственная администрация стала заложницей политической ситуации в стране, что не позволяет ей эффективно управлять хозяйственной жизнью столицы. Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА позволит улучшить качество управления городом

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, за ширмой внешнего успеха и благополучия в Киеве скрывается весьма неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий.

"Проблем в столице накопилось много, - считает Трубицын. - А из-за неэффективной и непрозрачной системы управления городом они только обостряются. И не видеть этого киевляне просто не могут. Мы должны признать, что, несмотря на активный процесс децентрализации в Украине, который длится уже 7 лет, столица до сих пор не ощутила в полной мере возможности этой реформы".

"Киев – самый населенный город, столица, сложнейший организм. Организация его повседневной жизни и стратегическое развитие требует, чтобы в работу руководителя исполнительной власти Киева не вмешивалась политика. Но сегодня, к сожалению, это не так. Де-факто КГГА – заложница политической ситуации в стране, и мы не видим качественных изменений и позитивной динамики в развитии города", - отметил политик.

Трубицын также подчеркнул, что уже давно необходимо разделить должности главы КГГА и мэра. "Ведь непосредственное разделение должностей городского головы и главы КГГА позволит сделать процесс децентрализации более эффективным и значительно улучшит качество управления таким мегаполисом, как Киев", - заявил лидер МФО "Успешный Киев".

По словам Трубицына, отделение политики от хозяйственной деятельности может решить кризис в киевской власти. "Есть горсовет – там депутаты, фракции, мэр, секретарь – вот место для дискуссий и политики. КГГА и, соответственно, руководитель исполнительной власти Киева должны заниматься выстраиванием отношений с Кабинетом министров, президентом, другими органами власти в интересах развития столицы", - заявил он.

Функционирование города, подчеркнул Трубицын, "не может быть заложником чьих-то амбиций или политических комбинаций. Ведь согласитесь, когда нет эффективной и качественной работы коммунальных служб, когда у киевлян нет горячей воды месяцами, когда у города нет четкого плана работы по обновлению ЖКХ, то при чем тут политика? Надо наводить порядок, шаг за шагом, день за днем. Это системная плановая работа".

Напомним, накануне по инициативе Владислава Трубицына состоялся круглый стол "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой" на котором было высказано экспертное мнение, что совмещение одним лицом должностей главы КГГА и мэра Киева нарушает конституционный принцип разделения властей и делают столичную власть практически бесконтрольной.