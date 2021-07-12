Мы предлагаем предпринимателям легально работать, чтобы не кормить коррупционеров в КГГА, - Владислав Трубицын

В Киеве действует абсолютно неэффективная система управления в городской администрации, которая сложилась за последние годы, а потому ее нужно менять

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, при большой поддержке мэра Киева Виталия Кличко на выборах, в исполнительных органах власти засели абсолютно меркантильные люди, которые пользуются доверием со стороны руководителя города и паразитируют на нем.

"Я с этим столкнулся в рамках той работы и той сферы, которую мне доверили сначала киевляне, когда избрали депутатом, а затем и коллеги, когда выбрали на должность председателя Постоянной комиссии. Так вот в Киеве реально сформировался криминальный слой, который обслуживает теневой рынок для КГГА", - сказал депутат Киевсовета от "Слуги народа".

Владислав Трубицын подчеркнул, что предприниматели реально увидели разницу, когда их много лет "доили" под разными предлогами и когда им предложили выйти из тени без коррупционных нагрузок. То есть, легально оформить свои торговые точки, платить налоги и прекратить кормить коррупционеров в КГГА и их помощников из криминального мира.

"В ближайшее время, мы представим проект новых правил размещения МАФов в Киеве, который определит будущие правила с учетом интересов общества и людей, которые занимаются предпринимательством. Кто хочет дальше существовать вне закона - работать в Киеве не будет!" - подчеркнул он.

При этом депутат выразил желание, чтобы мэр Киева Виталий Кличко присоединился к процессу формирования этих правил и поддержал предпринимателей.

Кроме того, Владислав Трубицын уверен, что надо срочно наводить порядок в деятельности КГГА, а потому межфракционное объединение "Успешный Киев" уже сделало первый шаг через анализ деятельности коммунальных предприятий.

"Первые результаты ужасают - сфера деятельности таких КП будет предметом изучения правоохранительных органов", - сказал он.

После этого депутат рассказал о первых результатах проверок правоохранительных органов. Так, по его словам, суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, причиненные бюджету Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов, следующие: "Киевавтодор" – 18,6 млн грн, "Киевзеленстрой" - 39,8 млн грн; "Киевгорсвет" - 12 млн грн; "Киевпастранс" - 40 млн грн; "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева" - 9 млн грн; "Киевавтодормост" - 30 млн грн; "Киевский метрополитен" - 9 млн грн; "Главный информационно-вычислительный центр" - 10 млн грн.

"Поэтому мы видим, что за ширмой определенного успеха и благополучия в Киеве скрывается весьма неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий города. Дальнейшие попытки этого не замечать, могут привести к более негативным последствиям функционирования служб города и к еще большим коррупционным скандалам, которые и так каждую неделю появляются в СМИ", - резюмировал Владислав Трубицын.