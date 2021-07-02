12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 17:09 25

Владислав Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса

02 июля 2021, 17:09 25
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Пришло время, чтобы наладить конструктивный диалог со столичным бизнесом

Об этом во время "круглого стола" сообщил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает RegioNews.

По его словам, без предпринимателей невозможно создать эффективную экономику.

"Следовательно, чем больше в Киеве реализованных предпринимателей, тем выше конкуренция и быстрее прогресс. Именно поэтому мы должны услышать друг друга, выслушать проблемы и предложения бизнеса", - сказал он.

Владислав Трубицын внимательно выслушал предложения и замечания предпринимателей в вопросах проектов регуляторных актов.

"Я сам много лет в бизнесе, поэтому прекрасно понимаю проблемы предпринимателей. А особенно во время коронавирусного кризиса. Именно поэтому я и инициировал этот "круглый стол", чтобы наладить диалог и при необходимости помочь столичным предпринимателям", - сказал он.

Также депутат Киевсовета добавил, что власть всегда должна слышать предпринимателей.

"Я открыт к диалогу с предпринимателями, и они должны знать мою четкую позицию - я всегда на стороне честного бизнеса! Именно поэтому я анонсировал создание рабочей группы, в которую должны войти представители столичного бизнеса. Мы вместе должны разработать новые предложения к проектам решений, которыми предлагается урегулировать вопрос размещения временных сооружений на территории Киева", - сказал Владислав Трубицын.

Киев Владислав Трубицын

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua