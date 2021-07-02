Владислав Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса

Пришло время, чтобы наладить конструктивный диалог со столичным бизнесом

Об этом во время "круглого стола" сообщил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает RegioNews.

По его словам, без предпринимателей невозможно создать эффективную экономику.

"Следовательно, чем больше в Киеве реализованных предпринимателей, тем выше конкуренция и быстрее прогресс. Именно поэтому мы должны услышать друг друга, выслушать проблемы и предложения бизнеса", - сказал он.

Владислав Трубицын внимательно выслушал предложения и замечания предпринимателей в вопросах проектов регуляторных актов.

"Я сам много лет в бизнесе, поэтому прекрасно понимаю проблемы предпринимателей. А особенно во время коронавирусного кризиса. Именно поэтому я и инициировал этот "круглый стол", чтобы наладить диалог и при необходимости помочь столичным предпринимателям", - сказал он.

Также депутат Киевсовета добавил, что власть всегда должна слышать предпринимателей.

"Я открыт к диалогу с предпринимателями, и они должны знать мою четкую позицию - я всегда на стороне честного бизнеса! Именно поэтому я анонсировал создание рабочей группы, в которую должны войти представители столичного бизнеса. Мы вместе должны разработать новые предложения к проектам решений, которыми предлагается урегулировать вопрос размещения временных сооружений на территории Киева", - сказал Владислав Трубицын.