В Киеве начинается "война" за сохранение "дома с жуками", - депутат Киевсовета Владислав Трубицын

Борьба за уникальный "дом с жуками" на улице Владимирской, 93, который находится в историческом ареале Киева, набирает обороты

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, в прошлом году на улице Владимирской, 95/42 началось новое строительство и работы велись впритык к дореволюционному дому №93, который из-за действий застройщика оказался в аварийном состоянии. А киевляне утверждали, что застройщик, якобы, выжил всех жильцов дома для сноса и вероятного расширения строительства за счет исторического здания.

"Я запросил проект реконструкции и выяснил, что речь идет только о реставрации здания с сохранением ее исторического облика. Но застройщик коварно обманул всех!" - сказал Владислав Трубицын.

Также депутат Киевсовета отметил, что уже уничтожена лепнина внутри здания, которая была выполнена в историческом стиле с элементами неоготики и неоромантизма.

"Обязательно нужно восстановить лепнину, которая была "сорвана". А в дальнейшем - контролировать и не позволить застройщику самовольно что-то делать с этим трехэтажным доходным домом, который был построен в конце XIX века", - сказал он.

Владислав Трубицын также отметил, что он направлял депутатское обращение на имя директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, чтобы дом на улице Владимирской, 93 внесли в перечень памятников культурного наследия местного значения г. Киева с занесением в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Добавим, что в ближайшее время специалисты из столичной мэрии планируют провести обследование дома, чтобы определить его историко-культурную ценность и возможность занесения в перечень объектов культурного наследия Киева.

Кроме того, Владислав Трубицын инициировал выездное совещание по поводу недопущения уничтожения "дома с жуками", которое состоится 30 июня в 11:00 с представителями Департамента охраны культурного наследия, КП "Киевблагоустройство", общественных организаций, депутатского корпуса и архитекторами.

"Призываю представителей СМИ и общественность поддержать и присоединиться к борьбе за сохранение архитектурного наследия. Мы начинаем войну за сохранение "дома с жуками"!" - подытожил он.