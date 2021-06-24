Штрафы за нарушение благоустройства дополнительно наполнят бюджет Киева, - депутат Киевсовета Владислав Трубицын

Депутаты Киевсовета проголосовали за решение, согласно которому Киевсовет должен обратиться в Верховную Раду относительно необходимости внесения изменений в административный кодекс Украины в части усиления ответственности за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства

Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, в Киеве сегодня очень остро стоит проблема нарушения правил благоустройства, и безответственные предприниматели и частные лица могут установить МАФ прямо посреди зеленой зоны. А те штрафы, которые на сегодня действуют за нарушение благоустройства, абсолютно не исправляют ситуацию.

"Именно поэтому я разработал проект решения, цель которого – повысить штрафы за нарушение благоустройства. И кроме улучшения самого уровня благоустройства, это решение позволит параллельно дополнительно наполнить бюджет города", - подчеркнул он.

Владислав Трубицын также добавил, что соответствующее решение позволит повысить штраф от 30 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это – с 510 гривен до 1360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей эти штрафы могут вырасти со 100 необлагаемых минимумов до 150, то есть со 1700 гривен до 2550 гривен.