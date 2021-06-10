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10 июня 2021, 19:21 45

Владислав Трубицын: Я поддерживаю оболонцев и выступал против застройки Минского массива

10 июня 2021, 19:21 45
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10 июня депутаты Киевсовета утвердили детальный план территории Минского массива, несмотря на яростное сопротивление общины Оболонского района

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает пресс-служба депутата.

По его словам, сегодня с самого утра под стенами Киевсовета собралось очень много киевлян, которые вступали категорически против утверждения ДПТ, который предусматривает строительство 19 жилых многоэтажек в районе улицы Юрия Кондратюка, на месте бывших теплиц агрокомбината "Пуща-Водица".

Чтобы успокоить общественность, Владислав Трубицын вместе с коллегами выходил к людям.

"Мы поддерживаем общину и выступаем против этого ДПТ, ведь в нем не учитываются потребности будущего массива в социальных объектах", - заявил депутат, обращаясь к людям.

Несмотря на то, что местные жители выступали против застройки, Киевсовет поддержал за основу проект ДПТ Минского массива. За это решение проголосовали 67 депутатов.

В то же время, как и обещал Владислав Трубицын, депутатская фракция "Слуга народа" в Киевсовете проголосовала против проекта ДПТ Минского массива.

Справка. Детальный план территории предусматривает строительство нового микрорайона из 19 жилых домов высотой до 26 этажей на землях, принадлежащих агрокомбинату "Пуща-Водица".

строительство Киев Владислав Трубицын

 
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