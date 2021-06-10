Владислав Трубицын: Я поддерживаю оболонцев и выступал против застройки Минского массива
10 июня депутаты Киевсовета утвердили детальный план территории Минского массива, несмотря на яростное сопротивление общины Оболонского района
Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает пресс-служба депутата.
По его словам, сегодня с самого утра под стенами Киевсовета собралось очень много киевлян, которые вступали категорически против утверждения ДПТ, который предусматривает строительство 19 жилых многоэтажек в районе улицы Юрия Кондратюка, на месте бывших теплиц агрокомбината "Пуща-Водица".
Чтобы успокоить общественность, Владислав Трубицын вместе с коллегами выходил к людям.
"Мы поддерживаем общину и выступаем против этого ДПТ, ведь в нем не учитываются потребности будущего массива в социальных объектах", - заявил депутат, обращаясь к людям.
Несмотря на то, что местные жители выступали против застройки, Киевсовет поддержал за основу проект ДПТ Минского массива. За это решение проголосовали 67 депутатов.
В то же время, как и обещал Владислав Трубицын, депутатская фракция "Слуга народа" в Киевсовете проголосовала против проекта ДПТ Минского массива.
Справка. Детальный план территории предусматривает строительство нового микрорайона из 19 жилых домов высотой до 26 этажей на землях, принадлежащих агрокомбинату "Пуща-Водица".