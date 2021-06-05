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05 июня 2021, 16:06 210

Владислав Трубицын: Рейды по борьбе со стихийной торговлей у "Героев Днепра" будут проходить ежедневно

05 июня 2021, 16:06 210
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Борьба за комфортную и безопасную среду в столице продолжается
Борьба за комфортную и безопасную среду в столице продолжается
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Депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын провел масштабный демонтаж стихийной торговли вокруг станции метро "Героев Днепра"

По его словам, на месте было обнаружено множество вопиющих нарушений. Прежде всего, это много людей, которые торгуют в местах не отведенных для этого, хотя через дорогу есть полупустой рынок. О качестве и безопасности товаров, которые реализуются, речь вообще не идет.

"Стихийная торговля проблема давняя: одни привыкли продавать, где хотят, другие - покупать прямо под ногами. Но это нужно искоренить раз и навсегда! Киевляне не должны страдать от того, что кто-то решил, что он - выше закона. Поэтому я продолжаю борьбу за комфортную и безопасную среду в столице! Ситуацию с возвращением сюда стихийной торговли мы будем контролировать каждый день, ведь те, кто привык работать незаконно, думают, что так продолжится и дальше. Демонтажи будут ежедневные, запомните! Это моя принципиальная позиция ", - подчеркнул Владислав Трубицын.

После демонтажа нелегальных торговых рядов работниками коммунального предприятия "Киевблагоустройство" порядок и чистота в этом месте будет наведена, что позволит местным жителям проходить к станции метро свободно и безопасно.

Депутат снова отметил, рейды возле станции метро "Героев Днепра" будут проходить каждый день. "Мы победим нелегальный уличный "бизнес"! И на это нам понадобится не так уж много времени, обещаю", - подытожил депутат Киевсовета.

Напомним, 3 июня в прибрежной зоне Оболонского района прошли масштабные демонтажи временных сооружений. Депутат Киевсовета Владислав Трубицын лично проинспектировал, как коммунальные службы очищают от незаконных сооружений залив Собачье Устье.

Киев Владислав Трубицын торговля

 
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