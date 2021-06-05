Владислав Трубицын: Рейды по борьбе со стихийной торговлей у "Героев Днепра" будут проходить ежедневно

Борьба за комфортную и безопасную среду в столице продолжается

Борьба за комфортную и безопасную среду в столице продолжается

По его словам, на месте было обнаружено множество вопиющих нарушений. Прежде всего, это много людей, которые торгуют в местах не отведенных для этого, хотя через дорогу есть полупустой рынок. О качестве и безопасности товаров, которые реализуются, речь вообще не идет.

"Стихийная торговля проблема давняя: одни привыкли продавать, где хотят, другие - покупать прямо под ногами. Но это нужно искоренить раз и навсегда! Киевляне не должны страдать от того, что кто-то решил, что он - выше закона. Поэтому я продолжаю борьбу за комфортную и безопасную среду в столице! Ситуацию с возвращением сюда стихийной торговли мы будем контролировать каждый день, ведь те, кто привык работать незаконно, думают, что так продолжится и дальше. Демонтажи будут ежедневные, запомните! Это моя принципиальная позиция ", - подчеркнул Владислав Трубицын.

После демонтажа нелегальных торговых рядов работниками коммунального предприятия "Киевблагоустройство" порядок и чистота в этом месте будет наведена, что позволит местным жителям проходить к станции метро свободно и безопасно.

Депутат снова отметил, рейды возле станции метро "Героев Днепра" будут проходить каждый день. "Мы победим нелегальный уличный "бизнес"! И на это нам понадобится не так уж много времени, обещаю", - подытожил депутат Киевсовета.

Напомним, 3 июня в прибрежной зоне Оболонского района прошли масштабные демонтажи временных сооружений. Депутат Киевсовета Владислав Трубицын лично проинспектировал, как коммунальные службы очищают от незаконных сооружений залив Собачье Устье.