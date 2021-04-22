Владислав Трубицын: Финансово-кредитная поддержка предпринимателей – эффективный способ помощи в условиях карантина

Сегодняшнее решение депутатов Київсовета даст возможность малым и средним предпринимателям брать кредиты на поддержку своего бизнеса всего под 1%.

Сегодняшнее решение депутатов Київсовета даст возможность малым и средним предпринимателям брать кредиты на поддержку своего бизнеса всего под 1%.

Столичные депутаты 81 голосом «за» поддержали внесение изменений к решению Киевского горсовета от 12 ноября 2019 года «Об утверждении Комплексной городской целевой программы содействия развитию предпринимательства, промышленности и потребительского рынка на 2019-2022 года». Это решение даст возможность малому и среднему бизнесу брать кредиты всего под 1%.

Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета, главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Фейсбук.

Как заявил Владислав Трубицын, который представлял проект изменений к Комплексной программе, финансово-кредитная поддержка столичных предпринимателей станет эффективным способом помощи малому и среднему бизнесу со стороны киевской городской власти в условиях карантинных ограничений.

"В 2020 году банковскими учреждениями было предоставлено кредитов заемщикам по 111 кредитным договорам. Из них 72 – малым предприятиям, 21 – средним, 18 – ФОПам на общую сумму около 200 млн грн. С мая по декабрь 2020 года в рамках реализации программы создано 434 рабочих мест. В бюджеты всех уровней перечислено 250,3 млн грн налогов и сборов", - подытожил депутат.

По словам Владислава Трубицына, уже на сегодня 146 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались возможностью компенсации процентов по полученным кредитам. Поэтому, сегодняшнее решение о выделении денег на обеспечение программы стало важным, учитывая то, что "уже согласовано предоставление финансово-кредитной поддержки на сумму более 12,4 млн грн при условии компенсации 99%. И это без учета новых заемщиков, которые будут обращаться к банковским учреждениям".

Депутати Київради 81 голосом "за" підтримали внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019... Posted by Владислав Трубіцин on Thursday, April 22, 2021

Напомним, ранее депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын обратился в Департамент охраны культурного наследия и Департамент градострения и архитектуры относительно проведения осмотра технического состояния, составления акта технического состояния и вынесения предписания в случае несоответствия условий касательно начала строительных работ на месте исторического дома по улице Тургеневской, 19. Он также подал заявление о подозрении в уничтожении памятки культурного наследия в Национальную полицию.