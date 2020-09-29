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29 сентября 2020, 14:21 12

Госпожа-мэр: в новом ролике Верещук взялась решать мусорную проблему Киева

29 сентября 2020, 14:21 12
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Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук презентовала новый рекламный ролик
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук презентовала новый рекламный ролик
Фото: скрин видео
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В ролике "госпожа-мэр" преследует киевлянина, который бросил бумажку мимо урны, "достав" его даже в мужском туалете. Ирина Верещук снова использовала в видео зеленый зонтик и желтый дождевик, которые уже "прославились" в полетах над Киевом

Новое рекламное видео Ирина Верещук выложила в сеть TikTok, пишет RegioNews.

По сюжету нового ролика, кандидат в мэры в уже известном по полетам над Киевом желтом дождевике с зеленым зонтиком, повсюду ходит за парнем, который выбросил мусор мимо урны.

Ирина Верещук появляется везде, куда парень пытается от нее скрыться, даже в мужском туалете.

В финале ролика парень возвращается на "место преступления", поднимает бумажку и выбрасывает его в помойку под аплодисменты Верещук.

Госпожа мэр не позволит засорять столицу", – написано в описании ролика.

@irynavereschuk

Госпожа-Мэр не позволит засорять столицу #иринаверещук #панімер

original sound - Ирина Верещук

Напомним, Верещук потратила больше всех на предвыборную рекламу в Facebook.

Киев реклама мэр видео соцсети пиар Кандидат Ирина Верещук
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