Госпожа-мэр: в новом ролике Верещук взялась решать мусорную проблему Киева

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук презентовала новый рекламный ролик

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук презентовала новый рекламный ролик

Фото: скрин видео

В ролике "госпожа-мэр" преследует киевлянина, который бросил бумажку мимо урны, "достав" его даже в мужском туалете. Ирина Верещук снова использовала в видео зеленый зонтик и желтый дождевик, которые уже "прославились" в полетах над Киевом

Новое рекламное видео Ирина Верещук выложила в сеть TikTok, пишет RegioNews.

По сюжету нового ролика, кандидат в мэры в уже известном по полетам над Киевом желтом дождевике с зеленым зонтиком, повсюду ходит за парнем, который выбросил мусор мимо урны.

Ирина Верещук появляется везде, куда парень пытается от нее скрыться, даже в мужском туалете.

В финале ролика парень возвращается на "место преступления", поднимает бумажку и выбрасывает его в помойку под аплодисменты Верещук.

Госпожа мэр не позволит засорять столицу", – написано в описании ролика.

Напомним, Верещук потратила больше всех на предвыборную рекламу в Facebook.