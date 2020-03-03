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03 марта 2020, 16:11 2

На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу

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03 марта 2020, 16:11 2
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Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры города Киева.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с)

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.


Коммунальщики говорят, что на место повреждения уже выехали аварийные бригады и уверяют, что на несущую конструкцию моста Патона авария на теплотрассе не влияет.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.


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