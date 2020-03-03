На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу
Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр
Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры города Киева.
На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с)Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.
Коммунальщики говорят, что на место повреждения уже выехали аварийные бригады и уверяют, что на несущую конструкцию моста Патона авария на теплотрассе не влияет.
На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.
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