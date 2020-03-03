В киевском метро будут рекламировать вакцинацию от туберкулеза
Об этом RegioNews стало известно из отдельного поручения Киевского городского головы Виталия Кличко.
"С целью отмечания 24 марта Дня борьбы с туберкулезом, прошу обеспечить размещение тематических плакатов на балюстрадах эскалаторных тоннелей в Киевском метрополитене в количестве 20 единиц в соответствии с предоставленными макетами сюжетов”, – сказано в документе.
Уточняется, что реклама должна быть размещена в метро с 4 по 31 марта 2020 года.
По предварительным данным столичных властей, под диспансерным наблюдением в противотуберкулезных учреждениях Киева по состоянию на конец 2019 года находилось 9,7 тыс. человек, среди которых – 1249 больных активными формами туберкулеза. При этом значительно выросла заболеваемость туберкулезом среди детей до 17 лет.
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