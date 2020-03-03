В Хмельницкой области город получил новую символику
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Подолья News.
Обновленные символы утвердили местные депутаты на очередной сессии. Теперь Городок, вместо еще советской символики, получил герб, максимально приближенный к своему историческому прототипу.
Новый герб Городка содержит изображение в зеленом поле золотой (желтый) раскидистый дуб с корнями, листьями и желудями. В красной главе серебряная крепостная башня с крепостной стеной вдоль между двумя золотыми горами и открытой городскими воротами.
Авторы новых геральдических символов – Валентин Ильинский, председатель Хмельницкого областного отделения украинского геральдического общества, член совета УГТ и Сергей Ильинский, геральдист, старший преподаватель Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.
Как информировали RegioNews ранее, в селе Веселый Подол, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, и до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину.
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