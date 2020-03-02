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02 марта 2020, 13:12 12

Глава Херсонской ОГА назначил кума своего зама отвечать за местные дороги

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02 марта 2020, 13:12 12
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Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев создал государственное учреждение "Местные дороги" и назначил туда директором кума своего заместителя
Фото: Мост
Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев создал государственное учреждение "Местные дороги" и назначил туда директором кума своего заместителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Мост.

С 28 февраля глава ОГА назначил директором "Местных дорог" кума своего заместителя Сергея Козыря (на фото справа) Эдуарда Науменко (на фото слева).

Науменко до этого являлся главным специалистом отдела качества, технического контроля, новых технологий и эксплуатационного содержания Департамента строительства и инфраструктуры Херсонской ОГА. Кроме того, он был главой тендерного комитета этого Департамента.

Группу Козыря, куда кроме Науменко входит Виталий Караваев, в ОГА называют "шахтерами", так как все трое работали в структуре ДТЕК Рината Ахметова.

Сам Козырь в комментарии сообщил, что у него на работе нет кумовей и друзей.


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