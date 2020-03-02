"Я не вирус". В Харькове китайский студент устроил одиночный пикет

В центре Харькова китайский студент вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавирусом

Фото: pixabay.com

В центре Харькова китайский студент вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавирусом

Об этом, как сообщает RegioNews, пишут в соцсетях.

Мужчина в медицинской маске вышел к памятнику Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлее!".