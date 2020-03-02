В Харьковской области участковые избиркомов не могут получить печати

В Харьковской области участковые избирательных комиссий из-за не вступления в полномочия не могут получить печати и предварительные списки избирателей из Отдела ведения Государственного реестра избирателей

Фото: Лозовской городской совет

В Харьковской области участковые избирательных комиссий из-за не вступления в полномочия не могут получить печати и предварительные списки избирателей из Отдела ведения Государственного реестра избирателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета. Так, 2 марта мэр Лозовой Сергей Зеленский встретился с председателем окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 179 Александром Черным по поводу законности избирательного процесса. На встрече были озвучены проблемные вопросы, возникшие у участковых избиркомов. Оказывается, что из-за не вступления полномочий они не могут получить печати и предварительные списки избирателей из Отдела ведения Государственного реестра избирателей. Сергей Зеленский отметил, что урегулирование данной ситуации в соответствии с действующим законодательством находится вне компетенции органов местного самоуправления. Поэтому просил срочно решить данный проблемный вопрос. Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ВО В Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации.

.