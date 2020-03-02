В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка. Четыре человека погибли

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли четыре человека

Фото: Национальная полиция

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 2 марта в 5:50 на трассе "Чугуев-Меловое" на въезде в Купянск произошло столкновение автомобилей "КАМАЗ" с прицепом и "Daewoo Lanos".

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

Следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.