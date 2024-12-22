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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между женщиной и ребенком произошла ссора. Выпившая женщина схватила кочергу и побила 13-летнюю дочь, когда та лежала на диване.

Отмечается, что ребенок сам обратился в полицию.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, ранее в Полтавской области задержали женщину, которая сильно избила своего 11-летнего пасынка.