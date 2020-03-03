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03 марта 2020, 17:54 4

В выборах народного депутата по 179 округу будут участвовать 37 кандидатов - ЦИК

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03 марта 2020, 17:54 4
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Центральная избирательная комиссия на заседании 3 марта отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179
Фото: ЦИК
Центральная избирательная комиссия на заседании 3 марта отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, была отменена регистрация Алексейчук В.И., выдвинутой политической партией "Слуга народа", и Диденко А.В., который баллотировался в порядке самовыдвижения.

В ЦИК также сообщили, что кандидаты сами предоставили заявления об отказе баллотироваться.

Таким образом, в промежуточных выборах по 179 округу будут участвовать 37 кандидатов в народные депутаты.

Напомним, 3 марта СМИ сообщали о возможном отзыве кандидата от "Слуги народа" Алексейчук.

Ранее один из кандидатов в нардепы по 179 округу "выбыл из гонки".

Промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ВО В Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации.


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