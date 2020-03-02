Нацбанк оштрафовал три банка на миллион
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Нацбанка.
"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.
В частности, НБУ оштрафовал АО "Первый Инвестиционный Банк" на 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
К АО "А-Банк" в качестве меры воздействия - письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанностей разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, и тому подобное. А также наложил штраф в размере 400 тыс.грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга относительно выполнения запросов инспекционной группы.
К АО АКБ "Львов" Нацбанк применил в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента и тому подобное. Также Нацбанк наложил штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
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