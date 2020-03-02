12:08  03 марта
"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 10:56 1

Нацбанк оштрафовал три банка на миллион

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 10:56 1
Читайте також українською мовою
Национальный банк Украины в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга
Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ оштрафовал АО "Первый Инвестиционный Банк" на 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

К АО "А-Банк" в качестве меры воздействия - письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанностей разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, и тому подобное. А также наложил штраф в размере 400 тыс.грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга относительно выполнения запросов инспекционной группы.

К АО АКБ "Львов" Нацбанк применил в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента и тому подобное. Также Нацбанк наложил штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.


НБУ банк штраф
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »