За месяц госдолг Украины уменьшился на миллиард долларов
Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает RegioNews
Вместе с тем в гривневом эквиваленте он увеличился на 80,72 млрд грн.
"По состоянию на 31 января 2020 государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 079,02 млрд грн или 83,43 млрд дол. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 248,43 млрд грн (60,05 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,10 млрд долл. США, государственный и гарантированный государством внутренний долг - 830,59 млрд грн (39,95%) или 33,33 млрд дол. США", - сообщает Нацбанк .
Отмечается, что государственный долг Украины в указанный период составил 1 832,51 млрд грн,, или 88,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга составляет 73,54 млрд дол. США.
Государственный внешний долг составлял 1011,29 млрд грн (48,64% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 40,58 млрд дол. США.
Размер внутреннего государственного долга составил 821,22 млрд грн, то есть 39,50% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга, или 32,95 млрд дол. США.
Гарантированный государством долг Украины составлял 246,50 млрд грн, это 11,86%, или 9,89 млрд дол. США.
Как известно, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8% - до 1,998 трлн грн.
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