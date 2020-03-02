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02 марта 2020, 14:22 7

Кабмин назначил и.о. руководителей трех облэнерго

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02 марта 2020, 14:22 7
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Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющих обязанности руководителей Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Николаевоблэнерго
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющих обязанности руководителей Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Николаевоблэнерго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующие распоряжения от 26 февраля на правительственном портале.

Согласно текстам документов, Кабмин, в частности, согласился с предложениями Фонда государственного имущества по согласованию назначения Валерия Гапонова и.о. генерального директора акционерного общества "Хмельницкоблэнерго", Сергея Кугатова - и.о. гендиректора акционерного общества "Николаевоблэнерго" и Константина Логвиненко - и.о. гендиректора акционерного общества "Харьковоблэнерго".

Напомним, 14 февраля глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что намерен поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго", чтобы улучшить условия для ведения бизнеса.


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