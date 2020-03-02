Премьер заявил об удешевлении ипотеки и увеличении доступных кредитов для бизнеса

Правительство и Нацбанк Украины сближают взаимодействие для макростабилизации, удешевления ипотеки до 10% и увеличения доступных кредитов для бизнеса

Фото: @PMHoncharuk

Правительство и Нацбанк Украины сближают взаимодействие для макростабилизации, удешевления ипотеки до 10% и увеличения доступных кредитов для бизнеса

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой НБУ.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека должна быть 10%", - написал он.

При этом Гончарук добавил, что для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн.

"Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - добавил он.