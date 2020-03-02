Гончарук рассказал, когда украинцы получат бесплатные медуслуги, а врачи повышенные зарплаты
Как сообщает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Второй этап медреформы стартует вовремя! Через месяц украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг. Без медицинской помощи никто не останется", - написал он и добавил, что "это первый раз, когда медицина для украинцев будет действительно бесплатной, а не просто на бумажках" .
Также Гончарук добавил, что Кабмин повысит заработную плату для среднего медицинского персонала в 30% - благодаря увеличению бюджета на здравоохранение.
"В бюджете-2020 предусмотрено на 13% больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году. Бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенцией увеличен на 9 млрд", - сказал премьер-министр.
При этом он заверил, что больницы в регионах не будут закрываться - "никто ничего пока не закрывать".
"Уже сейчас совершенно точно понятно - мы просматриваем сеть опорных больниц. Эта сеть планировалась давно, она не учитывает реальные актуальные расчеты. В пятницу НСЗУ получила от врачебных учреждений по всей Украине заявки со всеми необходимыми цифрами для расчетов. Вся необходимая информация, чтобы правильно рассчитать нужную сеть, у НСЗУ есть. На следующей неделе будут проводиться соответствующие совещания с руководителями ОГА по этому вопросу", - пояснил глава правительства.
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