В феврале украинцы получат самую низкую платежку за весь отопительный сезон - премьер

Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят в феврале 2020 года до 40% меньше за тепло, чем в феврале прошлого года

Фото: @PMHoncharuk

Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят в феврале 2020 года до 40% меньше за тепло, чем в феврале прошлого года

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку. "Правительство выполнило поручение президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку", а это - прозрачное рыночное ценообразование", - говорится в сообщении. Также глава правительства заверил, что Кабмин продолжит "политику энергоэффективности - чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги". Напомним, ранее Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе - этой зимой снижены сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Но за январь люди получили две платежки за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года, сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - сказал премьер.

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