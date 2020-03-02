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02 марта 2020, 13:30 13

В феврале украинцы получат самую низкую платежку за весь отопительный сезон - премьер

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02 марта 2020, 13:30 13
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Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят в феврале 2020 года до 40% меньше за тепло, чем в феврале прошлого года
Фото: @PMHoncharuk
Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят в феврале 2020 года до 40% меньше за тепло, чем в феврале прошлого года

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку.

"Правительство выполнило поручение президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку", а это - прозрачное рыночное ценообразование", - говорится в сообщении.

Также глава правительства заверил, что Кабмин продолжит "политику энергоэффективности - чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги".

Напомним, ранее Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе - этой зимой снижены сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Но за январь люди получили две платежки за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года, сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - сказал премьер.


газ Алексей Гончарук коммунальные услуги платежка
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