Через коронавирус ухудшились прогнозы для мировой экономики
Об этом сообщает сайт организации, передает RegioNews.
"Ограничения перемещения людей, товаров и услуг и сдерживающие меры, такие как закрытие фабрик, резко сократили производственный и внутренний спрос в Китае. Растет влияние вируса на остальной мир через ограничение деловых поездок и туризма, цепей поставок, товаров и т.д.", - сообщили в ОЭСР
Отмечается, что коронавирус COVID-19 для мировой экономики представляет наибольшую опасность после финансового кризиса 2008 года.
Его стремительное распространение вызывает беспокойство относительно рисков более широких запретов на передвижение людей, товаров и услуг, что снизит доверие бизнеса и потребителей и замедлит производство.
В ОЭСР прогнозируют, что если коронавирус распространяться по "принципу домино", это приведет к сокращению мирового экономического роста до 1,5%.
За последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.
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