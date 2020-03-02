Бывшего заместителя главы Службы внешней разведки отпустили под залог

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог Олишна первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, которого раньше задержало НАБУза пидозрением в коррупции и нанесении ущерба государству

Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог Олишна первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, которого раньше задержало НАБУза пидозрением в коррупции и нанесении ущерба государству

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ мера пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. Гривен, бывшего служащего СВРУ - 60 тыс. Гривен залога и и.о. директора госпредприятия - 231 тыс. гривен залога" , - заявили в САП.

Также на подозреваемых наложили ряд процессуальных обязанностей.

Следствие, которое ведет НАБУ под процессуальнным руководством САП установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор и по поставке оборудования, которое фактически не могло поставить.

Вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Но оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесен 2,2 млн грн убытков, установлено экономической экспертизой. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В частности, речь идет о бывшем заместителе председателя Службы внешней разведки Украины Павле Пашковском и ексчиновнике этого ведомства, которым инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Еще один фигурант дела — и.о. директора одного из государственных предприятий, его подозревают в злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывании денежных средств, добытых преступным путем, а также подделке документов, печатей, штампов и бланков.