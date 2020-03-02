АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" - за завышение цен на газ для населения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу комитета.
В частности, нарушение заключается "в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".
Согласно Положению Кабмина о возложении специальных обязанностей именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.
"По имеющейся у Комитета информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа.
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