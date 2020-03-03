Кабмин будет выбирать главу "Энергоатома" на конкурсе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"

Фото: facebook/atom.gov.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"

Как сообщили RegioNews в пресс-службе министерства, к руководителю выдвигают десять требований, среди которых - "глубокое понимание и признание принципов и ценностей корпоративного управления".

Вместе с документами и резюме соискатель должен представить конкурсное предложение, которое разрабатывается на основании фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности. Оно может содержать проект стратегического плана развития предприятия на среднесрочную перспективу.

Также претендент в случае назначения на должность руководителя предприятия должен в летний срок с момента такого назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы для участия в отборе принимаются в срок 14 календарных дней после даты публикации объявления - то есть, до 16 марта.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил предыдущего руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского. Исполнять обязанности руководителя компании назначили директора Ровенской АЭС Павла Павлышина.