08:41  03 марта
Европарламент из-за коронавируса отменил "Украинскую неделю"
15:36  03 марта
Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 14:18 4

Кабмин будет выбирать главу "Энергоатома" на конкурсе

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 14:18 4
Читайте також українською мовою
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"
Фото: facebook/atom.gov.ua
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"

Как сообщили RegioNews в пресс-службе министерства, к руководителю выдвигают десять требований, среди которых - "глубокое понимание и признание принципов и ценностей корпоративного управления".

Вместе с документами и резюме соискатель должен представить конкурсное предложение, которое разрабатывается на основании фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности. Оно может содержать проект стратегического плана развития предприятия на среднесрочную перспективу.

Также претендент в случае назначения на должность руководителя предприятия должен в летний срок с момента такого назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы для участия в отборе принимаются в срок 14 календарных дней после даты публикации объявления - то есть, до 16 марта.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил предыдущего руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского. Исполнять обязанности руководителя компании назначили директора Ровенской АЭС Павла Павлышина.


Кабмин Энергоатом конкурс
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »