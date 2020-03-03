Кабмин передал на приватизацию еще более 430 объектов

Правительство передало 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации

Правительство передало 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Кабмина, в целом правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за последние 10 лет.

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 год передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, также правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль".

Как отмечается, на предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.